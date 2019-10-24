Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании.
"Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество", — прокомментировал продюсер.
В начале августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы.
MALFA запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.