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РИА Новости
Культура

Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз

21:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКомпозитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании.

"Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество", — прокомментировал продюсер.

В начале августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом после пяти лет совместной работы.
MALFA запретил артистке исполнять музыкальные произведения продюсера.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
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