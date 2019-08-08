Фадеев расторг контракт с Наргиз

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

По словам собеседницы агентства, концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.

Комментариями Фадеева агентство пока не располагает.

Наргиз — узбекская и российская певица. В 2013 году прошла несколько этапов отбора на американском шоу The X-Factor, но потом решила принять участие в российском аналоге — проекте "Голос".