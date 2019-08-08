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РИА Новости
Культура

Фадеев расторг контракт с Наргиз

10:41, 8 августа 2019
194789
© РИА Новости / Евгения НовоженинаКомпозитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.
По словам собеседницы агентства, концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.
Комментариями Фадеева агентство пока не располагает.
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Наргиз — узбекская и российская певица. В 2013 году прошла несколько этапов отбора на американском шоу The X-Factor, но потом решила принять участие в российском аналоге — проекте "Голос".
Она заняла второе место, после чего начала сотрудничать с Фадеевым. Наргиз известна по исполнению таких хитов, как "Я не твоя", "Я не верю тебе!", "Беги", "Шум сердца", "Прощай, любимый город".
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