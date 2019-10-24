Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T20:40Z
https://ria.ru/20191024/1560190631.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155982/77/1559827747_0:291:3124:2048_1036x0_80_0_0_4f04a38439988b7b80405750b502a2d0.jpg
РИА Новости

В Крыму отвергли переговоры с Киевом о возвращении полуострова

20:25 24.10.2019 (обновлено: 20:40 24.10.2019)
22458
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Проведение каких-либо переговоров с украинской властью о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины невозможно, вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду. Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решен раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться", - сказал Фикс.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
22 октября, 13:00РИА Новости
Андрей Руденко: если Киев признает Крым нашим, диалог о границе будет легче
По его словам, от МИД Украины в очередной раз прозвучали "глупые и неадекватные предложения".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Крымский мост
10 октября, 12:56РИА Новости
В Крыму отвергли идею обсуждения статуса полуострова на встрече "четверки"
3654831411
Обсудить 48
Ефим ФиксСевастопольПолитикаСитуация на УкраинеКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Не ну почему, хотят они обсуждать возвращение Крыма, пусть обсуждают. Сами с собой, на какой нибудь пьянке. Это их дело. Нас только пусть не приплетают. Мы в их пьянках не участвуем.
24 октября, 20:54
я Россиянин
93130012
Где то в Канаде.
24 октября, 20:35
vvab6
52250002
Рекомендуем
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
РИА
Новости
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Вид на набережную города Судака
В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма
Лента
новостей
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Авиагруппа ВКС России на аэродроме Ватерклоф в ЮАР
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
Девушка на площади Независимости в Киеве
Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Ислам Кадыров
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Журналисты обвинили Зеленского во лжи
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния