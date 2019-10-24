В Крыму отвергли переговоры с Киевом о возвращении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Проведение каких-либо переговоров с украинской властью о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины невозможно, вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Они всё никак не могут успокоиться и на своей глупой волне продолжают дискуссию и историю. Им, видимо, нечем заняться, поэтому выдумывают всякую ерунду. Вопрос, связанный с принадлежностью Крыма, решен раз и навсегда, это случилось 16 марта 2014 года, и к этому вопросу бесполезно возвращаться", - сказал Фикс.

По его словам, от МИД Украины в очередной раз прозвучали "глупые и неадекватные предложения".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".