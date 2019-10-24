SDF поддержали идею о международной зоне безопасности на севере Сирии

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) поддерживают идею о создании международной зоны безопасности на севере Сирии, заявил в четверг командир отрядов Мазлум Абди.

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом принять санкции против Турции из-за операции на севере Сирии, а также с призывом создать в этом регионе зону безопасности под эгидой ООН.

По словам Абди, на днях он говорил с президентом Франции Макроном об этой инициативе, и поддерживает контакты с другими европейскими лидерами.

"Я так понимаю, что это пока проект, не до конца оформленный. Мы нуждаемся в поддержке США и в поддержке РФ. Этот проект пока обсуждается. Мы со своей стороны требуем этого и согласны на это (на зону – ред.)", - заявил Абди в ходе пресс-конференции, транслировавшейся каналом Rudaw.

Он отметил, что сейчас с США обсуждается размещение американских войск в "других регионах" севера Сирии.

"В ходе моего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он подтвердил, что они здесь останутся надолго, а их сотрудничество с SDF будет длиться долго", - заявил Абди.

Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышли.