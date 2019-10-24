Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T19:40Z
https://ria.ru/20191024/1560189339.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/65/1560156570_162:356:3170:2048_1036x0_80_0_0_24999db26d6e567815df8e0cad4c854f.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

SDF поддержали идею о международной зоне безопасности на севере Сирии

19:40 24.10.2019
558
© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) поддерживают идею о создании международной зоны безопасности на севере Сирии, заявил в четверг командир отрядов Мазлум Абди.
Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом принять санкции против Турции из-за операции на севере Сирии, а также с призывом создать в этом регионе зону безопасности под эгидой ООН.
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Вчера, 17:49Война в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование на границе Турции и Сирии
По словам Абди, на днях он говорил с президентом Франции Макроном об этой инициативе, и поддерживает контакты с другими европейскими лидерами.
"Я так понимаю, что это пока проект, не до конца оформленный. Мы нуждаемся в поддержке США и в поддержке РФ. Этот проект пока обсуждается. Мы со своей стороны требуем этого и согласны на это (на зону – ред.)", - заявил Абди в ходе пресс-конференции, транслировавшейся каналом Rudaw.
Он отметил, что сейчас с США обсуждается размещение американских войск в "других регионах" севера Сирии.
"В ходе моего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он подтвердил, что они здесь останутся надолго, а их сотрудничество с SDF будет длиться долго", - заявил Абди.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышли.
Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 15:14Война в Сирии
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
4301723
Обсудить 1
Война в СирииСергей ВершининМинобороны ГерманииНАТОТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция потребует от США выдачи командующего SDF
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров и Маас обсудили Сирию и конституционный комитет
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Журналисты обвинили Зеленского во лжи
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Лавров и Чавушоглу обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании
Центр НАСА в шате Флорида, США
Глава НАСА рассказал о планах по покупке дополнительных мест на "Союзах"
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе
Курды заявили о готовности обсуждать присоединение к сирийской армии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Здание парламента Канады в Оттаве
Элисон ЛеКлэр назначена новым послом Канады в России
Логотип компании Газпром
"Газпром" оценил возможность введения Украиной норм ЕС по газу в этом году
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Министры обороны Германии и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния