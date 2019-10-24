В Чили создали комиссию по расследованию действий силовых ведомств

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Палата депутатов Чили создала комиссию по расследованию действий силовых ведомств во время протестов, в результате которых были задержаны тысячи и погибли 18 человек, сообщает палата.

"67 голосами за, 31 против и при 14 воздержавшихся Палата депутатов одобрила создание комиссии по расследованию действий правительства , в частности министерства внутренних дел и Минобороны, связанные с действием чрезвычайного положения в различных регионах страны", - отмечается в сообщении.

Комиссия за 45 дней должна проанализировать случаи смерти гражданских лиц, к которым привели действия силовиков, случаи негуманного обращения и незаконных ограничений.

Также должно быть проведено расследование по поводу законности задержания граждан.