Джонсон заявил, что ЕС продлит срок Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН

© AP Photo / Matt Rourke Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ЕС намерен перенести срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", - сказал премьер журналистам.

Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и после соответствующего голосования коллег по парламенту.