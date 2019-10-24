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РИА Новости

Джонсон заявил, что ЕС продлит срок Brexit

19:21 24.10.2019 (обновлено: 20:13 24.10.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ЕС намерен перенести срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.
"Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", - сказал премьер журналистам.
Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и после соответствующего голосования коллег по парламенту.
В настоящее время Лондон ждет решения ЕС.
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