Джонсон намерен предложить провести внеочередные выборы 12 декабря

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.

"Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - заявил Джонсон журналистам.

Ранее парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.

"Это означает, что отсрочка может быть долгой", - сказал премьер, отметив, что ЕС, по всей видимости, согласится продлить срок Brexit.

В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Парламент долго работал без большинства, отказываясь осуществить Brexit, так что принять законопроект в таких условиях невозможно. Честно, оппозиции пора отважиться на то, чтобы отдать решение в руки нашего общего начальника, народа", - отметил Джонсон.