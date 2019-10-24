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РИА Новости

Джонсон намерен предложить провести внеочередные выборы 12 декабря

19:05 24.10.2019 (обновлено: 19:28 24.10.2019)
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании палаты общин в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании палаты общин в Великобритании
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
"Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", - заявил Джонсон журналистам.
Ранее парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.
"Это означает, что отсрочка может быть долгой", - сказал премьер, отметив, что ЕС, по всей видимости, согласится продлить срок Brexit.
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В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.
"Парламент долго работал без большинства, отказываясь осуществить Brexit, так что принять законопроект в таких условиях невозможно. Честно, оппозиции пора отважиться на то, чтобы отдать решение в руки нашего общего начальника, народа", - отметил Джонсон.
Как ожидается, ЕС объявит о своем решении в пятницу, 25 октября, а в понедельник, 28 октября, Джонсон внесет в парламент предложение о проведении выборов. Для проведения выборов нужно согласие двух третей от общего числа парламентариев.
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