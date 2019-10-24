Облик древнейшего животного узнали по найденным в России костям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Обнаруженные в Коми окаменелые кости ранних тетраподов (четвероногих) позволили международным специалистам воссоздать облик этих животных, обеспечивших миллионы лет назад выход позвоночных на сушу и явившихся, таким образом, предками всех амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.

По словам ученых, новый тетрапод из России возрастом более 372 миллионов лет, получивший название Parmastega aelidae, сильно меняет представления о начальном этапе эволюции тетраподов.

"Остатки Parmastega aelidae были обнаружены в известняках сосногорской свиты, сформировавшихся в условиях обширной мелководной тропической лагуны и ныне обнажающихся по берегам реки Ижмы в окрестностях города Ухты", - сообщается на сайте института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Результаты исследований также опубликовал журнал Nature

Найденные окаменелости представляют собой не просто набор фрагментированных костей, но позволяют извлечь образцы частей скелета.

"Всего было найдено и отпрепарировано более 100 экземпляров костей, прекрасно стыкующихся между собой, что позволило создать трехмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса этого животного, делая его древнейшим тетраподом, облик которого может быть корректно воссоздан", - отмечают в институте геологии.

Как и другие тетраподы девонского периода, Parmastega aelidae отдаленно напоминала крокодила, а изгиб пасти создавал подобие "застенчивой улыбки", обнажающей "оскал острых и грозных зубов", говорится в сообщении. Скелет животного оставался частично хрящевым, что не давало ему возможности активно передвигаться по суше. Ученые предполагают, что Parmastega aelidae жила в воде и существенную часть времени плавала у поверхности с высунутыми из воды глазами, охотясь на многоножек и ракоскорпионов.