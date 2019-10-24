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РИА Новости
РИА Наука

Облик древнейшего животного узнали по найденным в России костям

19:05 24.10.2019
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© Depositphotos / NagyDodoГлаз игуаны
Глаз игуаны
© Depositphotos / NagyDodo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Обнаруженные в Коми окаменелые кости ранних тетраподов (четвероногих) позволили международным специалистам воссоздать облик этих животных, обеспечивших миллионы лет назад выход позвоночных на сушу и явившихся, таким образом, предками всех амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.
По словам ученых, новый тетрапод из России возрастом более 372 миллионов лет, получивший название Parmastega aelidae, сильно меняет представления о начальном этапе эволюции тетраподов.
"Остатки Parmastega aelidae были обнаружены в известняках сосногорской свиты, сформировавшихся в условиях обширной мелководной тропической лагуны и ныне обнажающихся по берегам реки Ижмы в окрестностях города Ухты", - сообщается на сайте института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Результаты исследований также опубликовал журнал Nature.
Найденные окаменелости представляют собой не просто набор фрагментированных костей, но позволяют извлечь образцы частей скелета.
"Всего было найдено и отпрепарировано более 100 экземпляров костей, прекрасно стыкующихся между собой, что позволило создать трехмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса этого животного, делая его древнейшим тетраподом, облик которого может быть корректно воссоздан", - отмечают в институте геологии.
Как и другие тетраподы девонского периода, Parmastega aelidae отдаленно напоминала крокодила, а изгиб пасти создавал подобие "застенчивой улыбки", обнажающей "оскал острых и грозных зубов", говорится в сообщении. Скелет животного оставался частично хрящевым, что не давало ему возможности активно передвигаться по суше. Ученые предполагают, что Parmastega aelidae жила в воде и существенную часть времени плавала у поверхности с высунутыми из воды глазами, охотясь на многоножек и ракоскорпионов.
В собранной коллекции присутствуют кости как взрослых, так и молодых особей. Восстановленная длина головы крупнейшего экземпляра составляет 27 сантиметров.
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