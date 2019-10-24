Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольствия в Африку

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки, заявил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин в ходе экономического форума "Россия – Африка".

"Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на 5 миллиардов долларов", - приводятся в сообщении Минсельхоза РФ слова Левина.

Как отметил замминистра, Россия рассматривает Африку как надежного партнера для конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так, с 2016 года российский экспорт в страны региона увеличился на 73% и по итогам 2018 года достиг 4,6 миллиарда долларов, приводит статистику Минсельхоз.

Как отмечается, в прошлом году российский экспорт продукции АПК составил 25,8 миллиарда долларов, по сравнению с 2000 годом этот показатель увеличился почти в 20 раз. При этом российские производители заинтересованы поставлять зерновые, масложировую и мясную продукцию.