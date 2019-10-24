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РИА Новости

Источник сообщил об обыске на ставропольском заводе по делу Арашуковых

18:20 24.10.2019 (обновлено: 18:46 24.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие пришло с обыском на Ставропольский завод поршневых колец в рамках уголовного дела отца и сына Арашуковых, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к следствию.
"Представители Следственного комитета сегодня провели обыск, никого из руководства не допрашивали", - сказал собеседник агентства. Детали пока неизвестны.
На днях в уголовном деле появились новые фигуранты: суд арестовал до 22 декабря кузена Рауфа Арашукова Беслана и замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, а бизнесмена Владимира Козлова отправил под домашний арест.
Еще один предполагаемый участник махинаций, главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, отпущен под подписку о невыезде.
Ущерб по этому уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромРоссияПроисшествия
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Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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