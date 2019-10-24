Источник сообщил об обыске на ставропольском заводе по делу Арашуковых

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следствие пришло с обыском на Ставропольский завод поршневых колец в рамках уголовного дела отца и сына Арашуковых, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к следствию.
"Представители Следственного комитета сегодня провели обыск, никого из руководства не допрашивали", - сказал собеседник агентства. Детали пока неизвестны.
На днях в уголовном деле появились новые фигуранты: суд арестовал до 22 декабря кузена Рауфа Арашукова Беслана и замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, а бизнесмена Владимира Козлова отправил под домашний арест.
Еще один предполагаемый участник махинаций, главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, отпущен под подписку о невыезде.
Ущерб по этому уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.