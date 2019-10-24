В Петербурге арестовали водителя маршрутки, попавшего в ДТП с трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя маршрутного автобуса Сапарбека Темирбаева, который совершил столкновение с трамваем, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В Адыгее в результате падения машины с моста погибли три человека

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Столкновение маршрутного автобуса и трамвая произошло 20 октября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора, она перевернулась. По информации полиции, пострадали 15 человек, в том числе двое детей 9 и 14 лет.