В Петербурге арестовали водителя маршрутки, попавшего в ДТП с трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя маршрутного автобуса Сапарбека Темирбаева, который совершил столкновение с трамваем, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ ( нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутому административному наказанию), суд постановил заключить под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Столкновение маршрутного автобуса и трамвая произошло 20 октября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора, она перевернулась. По информации полиции, пострадали 15 человек, в том числе двое детей 9 и 14 лет.
Во вторник вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что в больницах после ДТП остаются семь человек.