Дом двухсотлетия в Геркулануме открыли после длительной реставрации

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В древнеримском Геркулануме после 35-летней реставрации для широкой публики открыли Дом двухсотлетия, сообщает France Info.
Он считается одним из самых красивых зданий в древнеримском городе, который, как и Помпеи, был разрушен после извержения Везувия в 79 году н.э.
Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров был закрыт в 1983 году из-за того, что был близок к обрушению.
Уникальная настенная живопись также находилась в запустении, отчасти из-за того, что при предыдущих реставрациях использовался воск, от которого фрески начали еще сильнее разрушаться.
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 35-летней реставрации
"Эти фрески так важны, что стыдно было видеть их в таком ужасном состоянии и не иметь возможности восстановить их подходящим способом", — рассказала Лесли Райнер из Института сохранения предметов искусства Getty.
Дом двухсотлетия на время превратился в научную лабораторию. В результате экспериментов был создан неорганический гелевый раствор, который позволил очистить фрески от воска, сохранив красочный слой.
Вероятнее всего, этот революционный метод будет использоваться при реставрации другой настенной живописи в регионе.
Памятник архитектуры был назван Домом двухсотлетия, потому что был обнаружен в 1938 году, ровно через 200 лет после начала раскопок.
Геркуланум меньше, чем Помпеи, но был богаче своего знаменитого соседа и с более изысканной архитектурой. Однако толстый слой камней и пепла (15 метров), под которым он был погребен после извержения, долгое время отпугивал исследователей и археологов.