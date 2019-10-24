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РИА Новости
Культура

Дом двухсотлетия в Геркулануме открыли после длительной реставрации

19:03 24.10.2019
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© REUTERS / Ciro De LucaДома двухсотлетия в Геркулануме после 30-летней реставрации
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 30-летней реставрации
© REUTERS / Ciro De Luca
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В древнеримском Геркулануме после 35-летней реставрации для широкой публики открыли Дом двухсотлетия, сообщает France Info.
Он считается одним из самых красивых зданий в древнеримском городе, который, как и Помпеи, был разрушен после извержения Везувия в 79 году н.э.
Трехэтажный дом площадью 600 квадратных метров был закрыт в 1983 году из-за того, что был близок к обрушению.
Уникальная настенная живопись также находилась в запустении, отчасти из-за того, что при предыдущих реставрациях использовался воск, от которого фрески начали еще сильнее разрушаться.
© REUTERS / Ciro De LucaДома двухсотлетия в Геркулануме после 35-летней реставрации
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 30-летней реставрации
© REUTERS / Ciro De Luca
Дома двухсотлетия в Геркулануме после 35-летней реставрации
"Эти фрески так важны, что стыдно было видеть их в таком ужасном состоянии и не иметь возможности восстановить их подходящим способом", — рассказала Лесли Райнер из Института сохранения предметов искусства Getty.
Дом двухсотлетия на время превратился в научную лабораторию. В результате экспериментов был создан неорганический гелевый раствор, который позволил очистить фрески от воска, сохранив красочный слой.
Вероятнее всего, этот революционный метод будет использоваться при реставрации другой настенной живописи в регионе.
Памятник архитектуры был назван Домом двухсотлетия, потому что был обнаружен в 1938 году, ровно через 200 лет после начала раскопок.
Геркуланум меньше, чем Помпеи, но был богаче своего знаменитого соседа и с более изысканной архитектурой. Однако толстый слой камней и пепла (15 метров), под которым он был погребен после извержения, долгое время отпугивал исследователей и археологов.
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