Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

"Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны", — заявила принцесса.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР. Независимость от Великобритании государство получило в 1968 году. Король — Мсвати Третий. Принцесса Сиханизо Дламини — его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.