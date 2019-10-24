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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

17:55 24.10.2019 (обновлено: 20:06 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме "Россия – Африка"
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.

"Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны", — заявила принцесса.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР. Независимость от Великобритании государство получило в 1968 году. Король — Мсвати Третий. Принцесса Сиханизо Дламини — его дочь, она занимает пост министра информационных технологий и связи страны.
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Сиханизо Дламини
Вчера, 17:43Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и доброжелательными людьми
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСвазилендСиханизо ДламиниСочиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Девушка не промахнулась … грубая лесть - самый короткий путь к карману …
24 октября, 19:12
М МадамMadam Broshkina
910204
Ах ты ж мамачки... Она такая очаровашка ))
24 октября, 19:40
Станислав Попов
741001
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