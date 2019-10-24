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РИА Новости

Сиханизо Дламини: Россия – это Африка, которой мы хотим быть

18:00 24.10.2019 (обновлено: 19:26 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме "Россия – Африка"
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини, которая вместе со своим отцом королем Мсвати III приехала на саммит Россия-Африка в Сочи, рассказала в интервью РИА Новости о том, что она думает про русских мужчин, правдивы ли стереотипы о России, каково быть особой королевской крови и при этом рэпером, и о том, хотела бы она приехать на фестиваль Rap Koktebel в Крыму. Как министр информационных технологий и связи она также обрисовала перспективы сотрудничества Эсватини и РФ, в том числе в военной сфере, сообщила, удалось ли ей поговорить с Владимиром Путиным и объяснила, почему Африка хочет быть похожей на Россию.
— Ваше Высочество, спасибо за возможность пообщаться с вами. Хочу спросить о сотрудничестве между Россией и Королевством Эсватини, какие проекты вы обсуждали здесь?
— Эсватини и Россия постепенно развивают отношения – это был долгий дипломатический путь. А сейчас наша делегация впервые приехала в Россию на экономических, чисто технических началах. Мы верим, что Россия задает новый тренд, когда мир начинает осознавать, что Африка – это коммерческий партнер, а не просто получатель дотаций, как считалось раньше. Мы почувствовали, что Россия относится к нам с большим уважением. Я видела, что на официальном приеме президент Путин выделил время, чтобы пообщаться с главами делегаций каждой страны. Это новая эпоха для Африки, основанная не на западном мышлении с его всепроникающими ценностями и его нуждами, практически граничащими с эксплуатацией. Наоборот, здесь речь идет о взаимовыгодной, общей для нас работе.
Делегация Эсватини находится в Сочи с ознакомительными целями. В основном мы обсуждаем стартап-проекты, связанные с предпринимательством и сферой IT-технологий, образованием. Мы считаем, что в эпоху четвертой промышленной революции без соответствующих навыков по развитию той инфраструктуры, которая заложена в королевстве, эта революция не придет в нашу страну.
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— Как вам Россия?
— Спасибо! (на русском. – Прим. ред.).
— Вы знаете какие-то еще слова на русском?
— Да! Хорошо (на русском. – Прим. ред.). Я знаю много слов, еще могу сказать – здравствуйте.
— Здорово!
— Да, военнослужащие из Эсватини проходят курсы повышения квалификации в России. До настоящего момента сотрудничество между странами было неформальным, сейчас мы собираемся оформить его официально. Я полюбила Россию! Нас прекрасно здесь принимают. Как гражданка Эсватини, я чувствую, что мы не рассказали еще свою историю миру, она искажена, и в ней нас превращают в приверженцев олигархии. Но в Эсватини есть концепция, которая называется монархической демократией – то есть демократические принципы, которые вплетены в монархическую форму правления. Это беспартийная система, в которой граждане нашей страны напрямую представлены людьми, которых они выбрали. Мы голосуем за людей на выборных должностях в отличие от других форм демократии, где люди голосуют за ту или иную идеологию, когда именно идеология представлена каким-либо кандидатом и он не поддерживается народом. В Эсватини любой человек, который пришел к власти, может быть отозван со своей должности в любой момент. У людей есть такое право.
Стратегия нашего министерства информационных технологий заключается в стремлении к электронному правительству, так называемому e-government, чтобы у всех был доступ к государственному управлению, как у простых людей, так и у предпринимателей, как в городах, так и в деревенской местности.
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— А какое впечатление у вас сложилось о России?
— Мне показалось, что русские – очень трудолюбивы. Очень образованная и высокоинновационная нация. Вчера на приеме выступления артистов были очень пронизаны позитивным зарядом энергии. Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать – артисты смогли вплести в свои выступления африканские мотивы, мотивы из всех уголков мира, но при этом сохранить ту уникальную культуру, которая есть в России – молодую, яркую, полную энергии. Мы всегда думали о России, как о военной стране, где люди живут в полицейском государстве. Но Россия – совсем не тоталитарная страна, вовсе нет. Люди доброжелательны, они улыбаются: мужчины, женщины – все. Часто в рабочей обстановке женщины не очень хорошо ладят друг с другом, но здесь я видела совсем другой дух, какого не видела нигде раньше. Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь! Очень много спортивных людей. И это как раз, то, какой мы хотим видеть Африку.
— Мы знаем, что вы рэпер. Можете рассказать о своих последних работах в этой области?
— Рэп – не очень королевское дело. Это очень необычно. Но Его Величество активно поддерживает местные таланты. Когда я начала заниматься рэпом, всех это встревожило, но потом они привыкли, потому что рэп, как мы считаем, родом из Африки. Есть песня, хотите ее послушать? Очень быстро.
— Да, это было бы прекрасно.
— Это как раз то, с чего я начала заниматься рэпом, потому что мы распевали это на моем языке, и я подумала: "О! Мне это нравится! Я буду делать песни как Тупак и Biggie". (Читает рэп).
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— Великолепно!
— Спасибо.
— У нас в России есть рэп-фестиваль, который проводится нашим коллегой, журналистом Дмитрием Киселевым, он возглавляет наше информационное агентство. Может, вы захотите приехать туда, рассмотрите это предложение.
— На рэп-фестиваль?
— Да.
— О, спасибо! Я бы с удовольствием посмотрела, потому что мне больше нельзя читать рэп, учитывая мою работу и все остальное. Да и возраст тоже.
— Вы не можете исполнять рэп? Можете просто слушать или писать?
— Ну, я сама себе запретила. Но это не официальный запрет.
— Что вы думаете о русских мужчинах?
— Я не уверена, что могу отвечать на этот вопрос.
— Если не хотите, можете не отвечать.
— Нет, я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны.
— Спасибо. Вы упомянули, что готовы формализовать военное сотрудничество с Россией. О чем идет речь?
— Мы заинтересованы в сотрудничестве по кибербезопасности, так же как и по вопросам внутренней безопасности. В Эсватини приехало за последнее время множество людей со всего мира, сейчас они находятся на нелегальном положении. Нам нужно усилить нашу безопасность на границах, усилить иммиграционный контроль. Чтобы наши вооруженные силы обучались не только военному делу непосредственно, но и разведке и другим навыкам. В морской сфере — нет, потому что у нас нет моря. Россия – наиболее продвинутое государство в военной сфере, и вы также лидеры четвертой промышленной революции. Нам есть много, чему поучиться.
— Вы вели переговоры с российскими партнерами по этому вопросу?
— По военному аспекту есть определенные неформальные соглашения, главным образом это инициативы по обучению гражданским специальностям, но МИД, который ответственен за это, может на это ответить лучше.
Но я думаю, что Россия и Эсватини сформируют гораздо более сильное сотрудничество, особенно с визитом Его Величества, тем, что он сам здесь находится. И все это, учитывая цели, которые поставила себе Эсватини к 2022 году, что уже совсем скоро. Мы готовы к тому, чтобы многому научиться.
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— Был ли у вас шанс встретиться с президентом Путиным?
— Мы были близко от него вчера вечером. Он поднимал бокалы с главами государств, и я была прямо за ними, но я не встречалась с ним.
— Вы не разговаривали?
— Нет. Я обратилась к нему, сказала: "Вот мой бокал (для тоста. – Прим. ред.)". Но он меня не увидел.
— Спасибо большое за интервью. И опять же, если сможете, приезжайте на рэп-фестиваль.
— Да, конечно.
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