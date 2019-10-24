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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Эсватини заинтересовано в сотрудничестве с Россией по кибербезопасности

17:44 24.10.2019 (обновлено: 18:05 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме "Россия – Африка"
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Королевство Эсватини заинтересовано сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности, заявила в интервью РИА Новости министр информационных технологий и связи страны, дочь короля Эсватини Сиханизо Дламини.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве по кибербезопасности, так же как и по вопросам внутренней безопасности. В Эсватини приехало за последнее время множество людей со всего мира, сейчас они находятся на нелегальном положении. Нам нужно усилить нашу безопасность на границах, усилить иммиграционный контроль. Чтобы наши вооруженные силы обучались не только военному делу непосредственно, но и разведке и другим навыкам. В морской сфере - нет, потому что у нас нет моря. Россия – наиболее продвинутое государство в военной сфере, и вы также лидеры четвертой промышленной революции. Нам есть много чему поучиться", - заявила Дламини.
Сиханизо Дламини
Вчера, 17:43Саммит и Экономический форум Россия – Африка
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСиханизо ДламиниСочиРоссияВ мире
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