Эсватини заинтересовано в сотрудничестве с Россией по кибербезопасности

"Мы заинтересованы в сотрудничестве по кибербезопасности, так же как и по вопросам внутренней безопасности. В Эсватини приехало за последнее время множество людей со всего мира, сейчас они находятся на нелегальном положении. Нам нужно усилить нашу безопасность на границах, усилить иммиграционный контроль. Чтобы наши вооруженные силы обучались не только военному делу непосредственно, но и разведке и другим навыкам. В морской сфере - нет, потому что у нас нет моря. Россия – наиболее продвинутое государство в военной сфере, и вы также лидеры четвертой промышленной революции. Нам есть много чему поучиться", - заявила Дламини.