Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и доброжелательными людьми

"Но Россия – совсем не тоталитарная страна, вовсе нет. Люди доброжелательны, они улыбаются: мужчины, женщины – все. Часто в рабочей обстановке женщины не очень хорошо ладят друг с другом, но здесь я видела совсем другой дух, какого не видела нигде раньше. Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь! Очень много спортивных людей. И это как раз, то, какой мы хотим видеть Африку", - отметила она.