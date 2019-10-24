Принцесса Эсватини назвала россиян яркими и доброжелательными людьми

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини, которая также занимает должность министра информационных технологий и связи, рассказала в интервью РИА Новости, что русские произвели на нее приятное впечатление как яркие и живые люди, которые все время улыбаются.
"Мне показалось, что русские очень трудолюбивы. Очень образованная и высоко инновационная нация. Вчера на приеме выступления артистов были пронизаны позитивным зарядом энергии. Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать – артисты смогли вплести в свои выступления африканские мотивы, мотивы из всех уголков мира, но при этом сохранить ту уникальную культуру, которая есть в России – молодую, яркую, полную энергии", - поделилась своим впечатлением принцесса, которая в составе делегации королевства принимала участие в саммите и экономическом форуме "Россия-Африка".
По ее словам, в Африке существует стереотип о том, что Россия - это полицейское государство.
"Но Россия – совсем не тоталитарная страна, вовсе нет. Люди доброжелательны, они улыбаются: мужчины, женщины – все. Часто в рабочей обстановке женщины не очень хорошо ладят друг с другом, но здесь я видела совсем другой дух, какого не видела нигде раньше. Я почувствовала, что жизнь здесь бьет ключом. Такая энергия и мощь! Очень много спортивных людей. И это как раз, то, какой мы хотим видеть Африку", - отметила она.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР.