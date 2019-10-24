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РИА Новости
Ленинградская область

Мусорная реформа в Ленобласти завершится 1 ноября

17:40 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВыгрузка мусора на мусороперерабатывающем заводе
Выгрузка мусора на мусороперерабатывающем заводе
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. С первого дня ноября в Ленинградской области завершается переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил в четверг в ходе заседания правительства Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, главная задача реформы – внедрение современных технологий обработки отходов и пресечение нелегальной деятельности в сфере обращения с отходами.

"Мы должны контролировать транспортные потоки и исключить саму возможность появления несанкционированных свалок. Также мы должны сделать акцент на обработке отходов. В регионе будут созданы современные технологические линии обработки отходов с учетом всех стандартов экологической безопасности", – заявил Дрозденко.

Он отметил, что теперь для жителей услуга по сбору и вывозу отходов станет коммунальной, в тариф включены все этапы обращения с мусором (сбор, вывоз, обработка, обезвреживание, захоронение и утилизация), а ответственным за организацию процесса будет региональный оператор.
"В регионе уже создана необходимая нормативно-правовая база, проведены учет и кадастрирование всех объектов обращения с отходами, сделаны замеры образующихся отходов и утверждены соответствующие нормативы накопления",- отметил он.
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По результатам конкурса заключено соглашение с региональным оператором, в задачи которого входит учет и контроль полного цикла движения отходов. Ведется работа по перезаключению договоров с действующими перевозчиками, мусоровозы которых теперь в обязательном порядке оборудуются датчиками ГЛОНАСС. Действующие полигоны оборудованы пунктами весового контроля.
"Для организации сбора мусора в поселениях Ленинградской области создаются новые современные контейнерные площадки. Сегодня их 5545 единиц, до конца года планируется построить дополнительно 905 контейнерных площадок, а в течение 2020—2021 годах, учитывая общую потребность в местах накопления отходов, еще 2900 единиц", - резюмировал он.
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