Добычу нефти и газа в Арктике будут стимулировать льготами, заявил Трутнев

"И инвестиционные налоговые вычеты из федеральной части налога на прибыль в размере 50% на поиск, оценку и разведку. Здесь мы на сегодняшний день окончательно решение не приняли. То есть Минфин в принципе не возражает, но они попросили подумать над возможностью ограничения, чтобы налоговый вычет не съел все налоги. Каким образом это будет ограничено? Мы там предлагали посмотреть в процентах от уплачиваемого налога на прибыль, они предлагали в абсолютной сумме. Но мы договорились о коротком сроке доработки, после чего вернемся к вопросу. Это будет 50% от осуществленных вложений", - рассказал также Трутнев.