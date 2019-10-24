Добычу нефти и газа в Арктике будут стимулировать льготами, заявил Трутнев

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти РФ планируют дать льготы для добычи нефти и газа на шельфе Арктики, в том числе, в виде снижения НДПИ на 5% в течение 15 лет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Добыча нефти на континентальном шельфе. Берем аналогию с действующими в налоговом кодексе условиями налогообложения для четвертой категории новых морских месторождений - это 5% в течение 15 лет с момента достижения выработанности 1% по месторождениям", - рассказал Трутнев, говоря о мерах поддержки для арктических проектов.
Он добавил, что у регионов будет право дать льготы в виде снижения до нуля региональной части налога на прибыль, а также налога на имущество и земельного налога.
"И инвестиционные налоговые вычеты из федеральной части налога на прибыль в размере 50% на поиск, оценку и разведку. Здесь мы на сегодняшний день окончательно решение не приняли. То есть Минфин в принципе не возражает, но они попросили подумать над возможностью ограничения, чтобы налоговый вычет не съел все налоги. Каким образом это будет ограничено? Мы там предлагали посмотреть в процентах от уплачиваемого налога на прибыль, они предлагали в абсолютной сумме. Но мы договорились о коротком сроке доработки, после чего вернемся к вопросу. Это будет 50% от осуществленных вложений", - рассказал также Трутнев.