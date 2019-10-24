Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T17:38Z
https://ria.ru/20191024/1560184112.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152512/03/1525120320_0:294:3076:2024_1036x0_80_0_0_a4d86a00c18a3f1095ace63e58d831ea.jpg
РИА Новости

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

17:38 24.10.2019
389
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь.
По данным следствия, во вторник Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".
Как установило следствие, Маяков неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. Сам правозащитник виновным себя не считает.
Полиция
23 октября, 11:08РИА Новости
Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве
2110020
Обсудить 0
Андрей МаяковСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
РИА
Новости
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополиты Иларион и Элпидофор обсудили в США "украинскую автокефалию"
Пепельница на балконе
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Николай Герасименко
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Полиция
Правозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве
Зенитные ракетные комплексы С-400
"Смертоносная угроза": NI рассказал о преимуществах российских С-400
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, заявил экс-глава МИД
Машина Следственного комитета РФ
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния