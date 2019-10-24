Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

По данным следствия, во вторник Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".