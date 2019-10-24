Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь.
По данным следствия, во вторник Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению СК, "обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора".
Как установило следствие, Маяков неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности. Сам правозащитник виновным себя не считает.
23 октября, 11:08РИА НовостиПравозащитник Маяков не признал вину в мошенничестве