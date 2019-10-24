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РИА Новости
Воронежская область

Новый онкоцентр в Воронеже могут построить за 2,5 года

17:34 24.10.2019
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Строительство здания нового онкологического центра в Воронеже, которое начнется в 2020 году, планируется завершить за 2,5 года, сообщает в четверг облправительство.
Ранее в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что федеральный бюджет выделит в 2020 году 1,1 миллиарда рублей на строительство в Воронеже онкологического центра. Вопросы строительства онкоцентра обсудили в четверг губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
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"В следующем году начнем строительство современного хирургического корпуса онкодиспансера. Надеемся, что уложимся в 2,5 года, затягивать не будем. Также в следующем году откроем новую поликлинику онкодиспансера в здании "Дома Вигеля", - сказал глава региона.
По словам Кареловой, 25-26 октября в Воронеже пройдет Всероссийская научно-практическая школа онкологов и радиологов-2019. Специалисты обсудят вопросы эффективности профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, совершенствование методов хирургического лечения, лекарственной и лучевой терапии для снижения смертности от онкологических заболеваний и улучшения качества жизни онкологических больных.
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Присутствовавший на встрече генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн предложил готовить будущих онкологов из числа воронежских студентов-целевиков для хирургического корпуса онкодиспансера в Национальном исследовательском центре радиологии. Как отмечает облправительство, Гусев поддержал эту идею.
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Воронежская областьГалина КареловаАндрей КапринСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФВоронежская областьОбщество
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