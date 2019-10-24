Васильева призвала развивать инклюзивное образование

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Говорить о том, что вся российская система образования готова к инклюзивным формам работы с детьми, пока рано, однако уже настало время не обсуждения вопросов, а их практического решения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Конечно, рапортовать о том, что все хорошо, что вся система образования готова к инклюзивному образованию, еще рано. Но уже пришло время не ставить задачи и обсуждать вопросы, а решать их, действовать и находить собственные пути развития инклюзивного образования", - сказала Васильева на награждении победителей Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России".
Министр также отметила, что каждый воспитатель и учитель, работающие в условиях инклюзии, должны уметь не только учитывать особенности и потребности каждого ребенка, но и увлекать, вовлекать в коллективную деятельность.
Как отметила Васильева, труд педагога инклюзивного образования не только формирует личность ребенка, но и помогает его социализации и реабилитации. Кроме того, добавила министр, работая в группе, такой педагог должен привить детям милосердие, толерантность, внимание к другим.