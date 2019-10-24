Васильева призвала развивать инклюзивное образование

"Конечно, рапортовать о том, что все хорошо, что вся система образования готова к инклюзивному образованию, еще рано. Но уже пришло время не ставить задачи и обсуждать вопросы, а решать их, действовать и находить собственные пути развития инклюзивного образования", - сказала Васильева на награждении победителей Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России".