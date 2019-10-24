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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган пригрозил продолжить операцию в Сирии при атаках террористов

17:02 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Анкара возобновит свою операцию в Сирии, если террористические атаки будут продолжаться, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Наша операция достигла успеха. Но если террористы снова возникнут в обговоренной нами зоне, мы имеем право их сокрушить. И если они будут продолжать атаки, мы продолжим нашу операцию", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
По его словам, Турция всегда рассматривала военный вариант как крайний.
"Но процесс нас сюда привел. Мы всех проинформировали о начале операции. Но мы не обязаны брать разрешение ни у кого. Наконец наши партнеры нас услышали. Сначала мы договорились с США о выводе террористов за 120 часов. По истечению срока США нас письменно уведомили, что соглашение с их стороны выполнено. Во вторник мы договорились с Россией", - сказал турецкий лидер.
По его словам, в ходе операции ВС Турции в Сирии семь турецких военных погибли и 96 – в оппозиционной Сирийской национальной армии.
"Мы взяли под контроль 4 220 квадратных километров. Сейчас из 444 километров длины зоны 120 километров контролируем мы, остальные будем вместе с Россией", - добавил Эрдоган.
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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