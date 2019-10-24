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РИА Новости
Ленинградская область

В Ленобласти открылось производство приводной техники

16:59 24.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Немецкий производитель приводной техники "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" (Sew-Eurodrive) открыл завод на территории Всеволожского района Ленинградской области.
В новое производство вложены около 35 миллионов евро, сообщил глава региона Александр Дрозденко на церемонии открытия.
По словам главы региона , "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" - один из признанных мировых экспертов в области приводной техники: мотор – редукторы, преобразователи частоты, сервоприводы, приводы для децентрализованного монтажа, индустриальные редукторы, системные решения привода и автоматизации.
В России компания АО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" работает с 1993 года и на сегодняшний день занимает треть российского рынка мотор-редукторов, а в Ленобласти она впервые. Новое предприятие в деревне Корабсельки будет производить сборку мотор-редукторов и сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией.

"Интерес инвесторов из Германии в очередной раз подтверждается, и такие инновационные международные компании как "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" выбирают нашу Ленинградскую область для размещения производственных мощностей. По культуре производства и производительности труда предприятие является ориентиром для региона", – сказал Дрозденко.

Он отметил, что плановая мощность предприятия составит по сборке – две тысячи изделий в месяц, по сервису – более пятисот единиц в год. На производстве установлен немецкий конвейер протяженностью 33 метра, который полностью автоматизирует сборочный процесс.
"Преимуществами нового центра приводной техники также являются современные рабочие места, внедрение подвесного окрасочного конвейера Power & Free и мощный производственно-складской комплекс, который в настоящее время обслуживает все регионы России", - отметил губернатор.
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По его словам, на заводе предусмотрены учебные залы и зоны для демонстрации оборудования, что позволит увеличить возможности по обучению клиентов и сотрудничеству с профильными учебными заведениями.
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