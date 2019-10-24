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РИА Новости

В Петербурге задержали участника ДТП на пешеходном переходе

16:48 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Водитель Volkswagen Polo задержан в рамках уголовного дела о ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
ДТП произошло в среду около 11.40 мск на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Renault, после столкновения Renault сбил людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали семь пешеходов, а также водитель Renault. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Сегодня, 24 октября 2019 года, следователями ГСУ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела, возбужденного накануне по части 1 статьи 264 УК РФ, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении управления.
Ранее сообщалось, что участник ДТП, который был на Volkswagen, находился в федеральном розыске за совершение преступления в Ярославской области, в частности, за мелкое взяточничество.
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