Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с ЕС для беженцев

АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил страны ЕС, что в какой-то момент его страна может открыть свои границы с европейскими странами для беженцев.

"Те, кто кричит и машет руками (по поводу турецкой операции в Сирии) – у них есть здесь граница? Нет. А у нас 911 километров границы с Сирией, и мы не можем не замечать того, что на них происходит, когда на нас нападают, обстреливают. Делаем, что нужно, и будем делать. Когда мы говорим, что откроем границы, они сразу возбуждаются. Но придет время, и мы откроем двери для беженцев в Европу", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

По его словам, Турция "не смотрит на чужие земли, у нее нет проблем с сирийцами или курдами, у нее есть проблемы с террористами". "А если лидеры крупных стран в поисках решения (сирийской проблемы) посадили террористов рядом собой за стол переговоров, то как же они могут вести борьбу с терроризмом?", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.