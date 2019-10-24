Госдума поддержала проект о горячем питании для учеников младших классов

Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании 17 октября рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

Авторы инициативы подчеркивают, что обеспечение горячим питанием в образовательных организациях направлено "на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и (является - ред.) вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся".