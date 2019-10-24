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РИА Новости

Госдума поддержала проект о горячем питании для учеников младших классов

16:46 24.10.2019 (обновлено: 17:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ
Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании 17 октября рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.
Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Авторы инициативы подчеркивают, что обеспечение горячим питанием в образовательных организациях направлено "на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и (является - ред.) вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся".
"Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что "идея была поддержана президентом России и правительством РФ".
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