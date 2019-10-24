Сенатор рассказала о проекте по борьбе с домашним насилием

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Законопроект по борьбе с домашним насилием, который разрабатывает рабочая группа в Совете Федерации, будет направлен на профилактику конфликта между супругами и сохранение семьи, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Со стороны Совета Федерации мы прекрасно понимаем, что есть необходимость в законодательстве, которое было бы направлено на профилактику бытового насилия. Сами понимаете, если уже произошла трагедия, есть уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и, в лучшем случае, административный. Нам важно, чтобы бытового насилия не совершалось", - рассказала Святенко РИА Новости.

Среди основных моментов, которые будет предусматривать законопроект, сенатор назвала психологическое сопровождение, а также создание кризисных центров, как для жертв, так и для потенциальных провокаторов конфликта. Кроме того, по аналогии с системой США, возможно введение охранного ордера, который будет основан на российской специфике семейных отношений.

"Америка другая. Мы сильно отличаемся, совсем другие семьи, другие взаимоотношения. Мы начали прорабатывать возможность охранного ордера, где четко прописано, что можно, а что нет. Если взять американский опыт, там нельзя приближаться на 50 метров. Послушайте, какие 50 метров, если у нас на двоих единственное жилье с пятиметровой кухней. Важно, чтобы там были предписаны реальные нормы, порядок общения, ограничения, которые могут опять дать взрыв эмоций. Задача нового законопроекта - сохранение семьи и профилактика трагедии", - сообщила сенатор.