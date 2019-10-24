Ведущие российские вузы получили 70 миллиардов рублей за семь лет

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральный бюджет выделил за семь лет около 70 миллиардов рублей для повышения конкурентоспособности ведущих университетов России, заявил в четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня в проекте (повышения конкурентоспособности вузов - ред.) участвует 21 университет, который был отобран по итогам двух конкурсов - 2013 и 2015 годов... Представлены регионы - от Калининграда до Дальнего Востока. За семь лет из федерального бюджета было выделено около 70 миллиардов рублей на поддержку участников проекта и достижение ими конкретных результатов, что для нашего бюджета средства весьма немаленькие", - сказал он в ходе встречи с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

По словам премьера, благодаря проекту поддержки вузов они превратились в научно-образовательные центры, также он указал, что планируется расширить число участников проекта "5-100" с 21 до 30 университетов. "В следующем году проведем конкурс университетов для предоставления субсидий на 2021 год", - заключил премьер.

С 2013 года состоялись 11 заседаний совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. В ходе 12-го, которое пройдет 24-26 октября, будут рассмотрены отчеты университетов - участников проекта "5-100" о реализации их программ повышения конкурентоспособности, сформированы предложения о предоставлении господдержки на очередной финансовый год, обсуждены условия и требования к проведению нового конкурсного отбора университетов в 2021 году.

Ранее сообщалось, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсные отборы вузов для предоставления господдержки, был отобран 21 университет-победитель.