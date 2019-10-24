Медведев заявил, что российские вузы закрепились в глобальных рейтингах

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уже 48 российских университетов в этом году закрепились в ряде глобальных рейтингов, а то время как пять лет назад, до запуска проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, таких вузов было лишь 15, заявил в четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы закрепились в ряде глобальных рейтингов. Мы всегда говорим о том, что рейтинги не главное, поскольку рейтинги всего не выражают, но рейтинг - это индикатор. Это касается и образования, и позиционирования нашей страны в других направлениях. Поэтому это само по себе неплохо. В 2012 году, до запуска проекта, в различные рейтинги - это и отраслевые, и предметные, и институциональные - входило 15 наших университетов. В этом году - их уже 48. В том числе 19 победителей проекта", - сказал Медведев на встрече с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Заметно продвинулись в мировых рейтингах Новосибирский госуниверситет, МИФИ, Университет ИТМО, МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики, подчеркнул глава правительства.
По его словам, наиболее сильные позиции у российских университетов в предметных рейтингах. "Это, в общем, естественно, особенно в математике, физике, компьютерных науках, информатике, инженерном деле. Это то, что у нас исторически хорошо шло", - рассказал премьер-министр.
С 2013 года состоялись 11 заседаний совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. На 12-м заседании, которое проходит 24-26 октября, будут рассмотрены отчеты университетов - участников проекта "5-100" о реализации их программ повышения конкурентоспособности, сформированы предложения о предоставлении господдержки на очередной финансовый год, обсуждены условия и требования к проведению нового конкурсного отбора университетов в 2021 году.
К 2020 году не менее пяти российских университетов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсные отборы вузов для предоставления господдержки, был отобран 21 университет-победитель.
На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов. Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институционального рейтинга ARWU (87-я позиция) и институционального рейтинга QS (84-я позиция), а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).