Медведев заявил, что российские вузы закрепились в глобальных рейтингах

"Мы закрепились в ряде глобальных рейтингов. Мы всегда говорим о том, что рейтинги не главное, поскольку рейтинги всего не выражают, но рейтинг - это индикатор. Это касается и образования, и позиционирования нашей страны в других направлениях. Поэтому это само по себе неплохо. В 2012 году, до запуска проекта, в различные рейтинги - это и отраслевые, и предметные, и институциональные - входило 15 наших университетов. В этом году - их уже 48. В том числе 19 победителей проекта", - сказал Медведев на встрече с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.