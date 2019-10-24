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РИА Новости
РИА Наука

Ученые выяснили, какие химикаты снижают IQ у детей

15:54 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили, что дети, в организме матерей которых во время беременности были повышены содержания ряда химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в первую очередь бисфенола, к семи годам заметно отстают по уровню IQ от своих сверстников. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.
Некоторые химические соединения, входящие в состав бытовой химий, пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и напитков, других потребительских товаров, относятся к ксенобиотикам — веществам, нарушающим эндокринную (гормональную) активность у людей.
Существует много исследований, показывающих, что повышенные содержания в организме беременных женщин таких веществ, как бисфенолы, фталаты или пестициды
приводят к нарушениям развития нервной системы у новорожденных детей. Однако ранее не проводилось изучение комплексного действия всей группы ксенобиотиков на последующее развитие детей, вплоть до достижения ими школьного возраста.
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Ученые из Карлстадского университета в Швеции совместно с их американскими коллегами из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке изучили анализы крови и мочи 718 женщин, находящихся на первых трех месяцах беременности, на предмет содержания химических веществ, предположительно влияющих на эндокринную систему (всего 26 веществ). Анализы были получены в 2007-2010 годах в дородовых клиниках города Вермланд (Швеция) в рамках программы SELMA (Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy).
По мере того, как рожденные этими женщинами дети достигали семилетнего возраста, исследователи оценивали их показатель IQ. Обнаружилось, что у тех детей, особенно у мальчиков, чьи матери имели более высокий уровень ксенобиотиков в организме во время беременности, коэффициент интеллекта был ниже.
Самое сильное влияние на снижение IQ у детей оказывает бисфенол F — один из компонентов бытового пластика. Примечательно, что это соединение было создано учеными как безопасная замена своему опасному предшественнику бисфенолу А.
На здоровье плода на ранних стадиях беременности, что впоследствии выражается в низком уровне IQ ребенка, по мнению авторов работы, влияют также инсектицид хлорпирифос; полифторалкильные вещества, которые содержатся в чистящих средствах; триклозан, добавляемый в антибактериальное мыло; и фталаты, которые содержатся в мягких поливинилхлоридных пластиках и косметике.
"Большинство исследований оценивают одно химическое вещество, однако люди подвергаются воздействию многих химических веществ одновременно, и это воздействие может быть вредным, даже если влияние каждого отдельного продукта находится на низком уровне", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Маунт Синай слова первого автора исследования Эвы Таннер (Eva M.Tanner).
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Несмотря на то, что некоторые из перечисленных веществ выводятся достаточно быстро из организма взрослого человека, даже кратковременное их воздействие на развития плода может быть заметным. Поэтому беременным женщинам, особенно на раннем сроке, ученые рекомендуют избегать химически агрессивной продукции, заменяя ее органическими аналогами.
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