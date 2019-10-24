Ученые выяснили, какие химикаты снижают IQ у детей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили, что дети, в организме матерей которых во время беременности были повышены содержания ряда химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в первую очередь бисфенола, к семи годам заметно отстают по уровню IQ от своих сверстников. Результаты исследования Ученые обнаружили, что дети, в организме матерей которых во время беременности были повышены содержания ряда химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в первую очередь бисфенола, к семи годам заметно отстают по уровню IQ от своих сверстников. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

Некоторые химические соединения, входящие в состав бытовой химий, пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и напитков, других потребительских товаров, относятся к ксенобиотикам — веществам, нарушающим эндокринную (гормональную) активность у людей.

Существует много исследований, показывающих, что повышенные содержания в организме беременных женщин таких веществ, как бисфенолы, фталаты или пестициды

приводят к нарушениям развития нервной системы у новорожденных детей. Однако ранее не проводилось изучение комплексного действия всей группы ксенобиотиков на последующее развитие детей, вплоть до достижения ими школьного возраста.

Ученые из Карлстадского университета в Швеции совместно с их американскими коллегами из Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке изучили анализы крови и мочи 718 женщин, находящихся на первых трех месяцах беременности, на предмет содержания химических веществ, предположительно влияющих на эндокринную систему (всего 26 веществ). Анализы были получены в 2007-2010 годах в дородовых клиниках города Вермланд (Швеция) в рамках программы SELMA (Swedish Environmental Longitudinal Mother and Child, Asthma and Allergy).

По мере того, как рожденные этими женщинами дети достигали семилетнего возраста, исследователи оценивали их показатель IQ. Обнаружилось, что у тех детей, особенно у мальчиков, чьи матери имели более высокий уровень ксенобиотиков в организме во время беременности, коэффициент интеллекта был ниже.

Самое сильное влияние на снижение IQ у детей оказывает бисфенол F — один из компонентов бытового пластика. Примечательно, что это соединение было создано учеными как безопасная замена своему опасному предшественнику бисфенолу А.

На здоровье плода на ранних стадиях беременности, что впоследствии выражается в низком уровне IQ ребенка, по мнению авторов работы, влияют также инсектицид хлорпирифос; полифторалкильные вещества, которые содержатся в чистящих средствах; триклозан, добавляемый в антибактериальное мыло; и фталаты, которые содержатся в мягких поливинилхлоридных пластиках и косметике.

"Большинство исследований оценивают одно химическое вещество, однако люди подвергаются воздействию многих химических веществ одновременно, и это воздействие может быть вредным, даже если влияние каждого отдельного продукта находится на низком уровне", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Маунт Синай слова первого автора исследования Эвы Таннер (Eva M.Tanner).