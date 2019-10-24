Желающих получить образование в России становится больше, заявил Медведев

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Желающих получить образование в России становится больше, в прошлом году в российских вузах учились 280 тысяч иностранцев, заявил в четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Желающих получить образование в нашей стране действительно становится больше, это факт отрадный. Мы выдвигаем образовательную конкурентоспособность на передний план. В 2012 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры у нас училось почти 165 тысяч иностранных студентов, а в прошлом году - уже 280 тысяч", - сказал он в ходе встречи с членами совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

По словам премьер-министра, эти цифры достаточно скромные. "Я считаю, что точно наше образование способно большее количество иностранцев учить, но тем не менее, все равно это рост и рост почти двукратный", - сказал он, добавив, что российские вузы находят новые способы, чтобы привлечь молодых людей из других стран.

С 2013 года состоялось 11 заседаний совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России. В ходе 12-го, которое проходит 24-26 октября, будут рассмотрены отчеты университетов - участников проекта "5-100" о реализации их программ повышения конкурентоспособности, сформированы предложения о предоставлении господдержки на очередной финансовый год, обсуждены условия и требования к проведению нового конкурсного отбора университетов в 2021 году.

Ранее сообщалось, что к 2020 году не менее пяти российских университетов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсные отборы вузов для предоставления господдержки, был отобран 21 университет-победитель.