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РИА Новости
Война в Сирии

Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии

15:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что идея министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии может быть одним из элементов урегулирования ситуации.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может оценить предложение германского министра, Столтенберг выразил удовлетворение, что союзники выдвигают предложения о том, "как создавать условия для долгосрочного политического решения".
"Существует много вызовов, но идея создания согласованных международным сообществом рамок для урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии – это то, что министры обороны обсудят на переговорах. Все союзники поддерживают переговорное решение кризиса. Германское предложение является одним из элементов этого", - заявил он перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО.
Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Вчера, 09:44Сказано в эфире
Политолог: НАТО стала заложницей ситуации в СирииНАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии. Альянс не создает повестку, а пытается реагировать на действия США, Турции, России и других стран, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Абзалов.
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Война в СирииНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
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