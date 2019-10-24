Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T15:39Z
https://ria.ru/20191024/1560177738.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/54/1555975470_0:0:2920:1643_1036x0_80_0_0_d96e7fdbe686114ee3ee2647ab0b334d.jpg
РИА Новости

Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде

15:39 24.10.2019
511
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следователь по делу отца и сына Арашуковых впервые отпустил фигуранта под подписку о невыезде – речь о главном инженере Ставропольского пивоваренного завода Виталии Белозерном, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Игорь Тангян.
Его клиента, как и некоторых других новых фигурантов, задержали 23 октября. Но, в отличие от кузена Рауфа Арашукова Беслана и замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, он остался на свободе.
"Белозерного сегодня отпустили под подписку о невыезде. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у "Межрегионгаза", чтобы функционировало предприятие [пивоваренный завод]. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.
Участником преступной группы расхитителей газа Арашуковых Белозерный, по мнению следствия, не был.
Кроме него, не стали заключать в СИЗО еще одного бизнесмена, предположительно, участвовавшего в махинациях, – Владимира Козлова. По данным источника РИА Новости, он сотрудничает со следствием, его поместили под домашний арест.
Ущерб по этому уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
230080
Обсудить 1
Рауль АрашуковРауф АрашуковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Пензой умер полицейский, пострадавший при оформлении ДТП
РИА
Новости
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Источник сообщил об обыске на ставропольском заводе по делу Арашуковых
Заседание по рассмотрению жалобы на арест сенатора Рауфа Арашукова в Московском городском суде
Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых
Лента
новостей
Николай Герасименко
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Технический комплекс космодрома Восточный
Подрядчик на космодроме Восточный получил срок за кражу арматуры
В Омске сотрудники полиции спасли из горящего дома троих детей
Полицейские спасли трех девочек из горящего дома в Омске
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума поддержала законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
США хотят направить танки "Абрамс" в нефтеносные районы Сирии, сообщили СМИ
Митинг
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
Пассажиры на станции Отрадное
Пассажир, упавший на рельсы на станции "Отрадное" в московском метро, погиб
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Медведь напал на дрессировщика в Карелии
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния