Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде

Советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следователь по делу отца и сына Арашуковых впервые отпустил фигуранта под подписку о невыезде – речь о главном инженере Ставропольского пивоваренного завода Виталии Белозерном, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Игорь Тангян.

Его клиента, как и некоторых других новых фигурантов, задержали 23 октября. Но, в отличие от кузена Рауфа Арашукова Беслана и замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, он остался на свободе.

"Белозерного сегодня отпустили под подписку о невыезде. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у "Межрегионгаза", чтобы функционировало предприятие [пивоваренный завод]. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

Участником преступной группы расхитителей газа Арашуковых Белозерный, по мнению следствия, не был.

Кроме него, не стали заключать в СИЗО еще одного бизнесмена, предположительно, участвовавшего в махинациях, – Владимира Козлова. По данным источника РИА Новости, он сотрудничает со следствием, его поместили под домашний арест.