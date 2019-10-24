Первого фигуранта дела Арашуковых отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Следователь по делу отца и сына Арашуковых впервые отпустил фигуранта под подписку о невыезде – речь о главном инженере Ставропольского пивоваренного завода Виталии Белозерном, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Игорь Тангян.
Его клиента, как и некоторых других новых фигурантов, задержали 23 октября. Но, в отличие от кузена Рауфа Арашукова Беслана и замглавы филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбы, он остался на свободе.
"Белозерного сегодня отпустили под подписку о невыезде. Он подозревается в том, что в сговоре похищал газ у "Межрегионгаза", чтобы функционировало предприятие [пивоваренный завод]. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.
Участником преступной группы расхитителей газа Арашуковых Белозерный, по мнению следствия, не был.
Кроме него, не стали заключать в СИЗО еще одного бизнесмена, предположительно, участвовавшего в махинациях, – Владимира Козлова. По данным источника РИА Новости, он сотрудничает со следствием, его поместили под домашний арест.
Ущерб по этому уголовному делу следствие оценивает в 30 миллиардов рублей – именно на эту сумму, как предполагается, был украден газ у "Газпрома". Главные фигуранты – бывший сотрудник одной из структур "Газпрома" Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор Рауф.