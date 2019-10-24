Госдума поддержала законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных

"Рассматриваемым законопроектом предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Законопроектом предлагается установить норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка", - отмечается также в документе.