В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

"Меня обнадеживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боев. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии. Ситуация все еще хрупкая, но по крайней мере мы видели некоторый прогресс", — сказал он перед началом министерских переговоров в штаб-квартире организации.