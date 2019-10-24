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РИА Новости

В Челябинске проверят точки, где могут продавать колбасу с ДНК вируса АЧС

15:10 24.10.2019
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© Depositphotos / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия
© Depositphotos / omur12
Колбасные изделия. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Минсельхоз проводит проверки в торговых точках Челябинска, где может продаваться колбаса с геномом африканской чумы свиней (АЧС), в случае обнаружения данной продукции она будет изыматься, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
Ранее управление Россельхознадзора сообщало, что почти 300 килограммов колбасы вареной "Бутербродной" производителя АО "Итера" с ДНК вируса африканской чумы свиней завезли из Калужской области в Челябинскую, продукция может находиться в 136 торговых точках ООО "Южурал-Торг".
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23 октября, 12:56РИА Новости
В Челябинскую область завезли почти 300 килограммов колбасы с вирусом АЧС
"Министерство сельского хозяйства Челябинской области по согласованию с областной прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы с геномом АЧС, завезенной на территорию региона из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена", - говорится в сообщении.
Минсельхоз региона обращается к челябинцам: если вы уже купили колбасу от производителя АО "Итера" из Калужской области, сообщите об этом на телефоны горячей линии в министерстве сельского хозяйства 8-800-300-0888 или управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Также ведомство заявляет, что территория региона является безопасной по заболеванию АЧС, и вся продукция, произведенная на территории региона, безопасна и реализуется без ограничений по данному признаку.
Управление ветеринарии по области напоминает, что вирус АЧС не несет опасности для человека и домашних животных. Однако есть физический путь передачи заболевания от человека или через пищевые отходы непосредственно на свинопоголовье. Чтобы предупредить возможность распространения заболевания на личных подворьях граждан и в сельскохозяйственных предприятиях, сотрудники минсельхоза в данный момент и занимаются выявлением остатков продукции.
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7 октября, 10:59РИА Новости
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Министерство сельского хозяйства РФЧелябинскКалужская областьЧелябинская областьПроисшествия
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