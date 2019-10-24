В Челябинске проверят точки, где могут продавать колбасу с ДНК вируса АЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Минсельхоз проводит проверки в торговых точках Челябинска, где может продаваться колбаса с геномом африканской чумы свиней (АЧС), в случае обнаружения данной продукции она будет изыматься, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Ранее управление Россельхознадзора сообщало, что почти 300 килограммов колбасы вареной "Бутербродной" производителя АО "Итера" с ДНК вируса африканской чумы свиней завезли из Калужской области в Челябинскую, продукция может находиться в 136 торговых точках ООО "Южурал-Торг".

"Министерство сельского хозяйства Челябинской области по согласованию с областной прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы с геномом АЧС, завезенной на территорию региона из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена", - говорится в сообщении.

Минсельхоз региона обращается к челябинцам: если вы уже купили колбасу от производителя АО "Итера" из Калужской области, сообщите об этом на телефоны горячей линии в министерстве сельского хозяйства 8-800-300-0888 или управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Также ведомство заявляет, что территория региона является безопасной по заболеванию АЧС, и вся продукция, произведенная на территории региона, безопасна и реализуется без ограничений по данному признаку.