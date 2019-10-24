НАТО не получала предложений об операции в Сирии, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО не получала предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии, речь идет скорее об инициативе под эгидой ООН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Не было призыва к миссии НАТО на северо-востоке Сирии. Насколько я понимаю предложение министра обороны Германии, требуется решение ООН. Это требует процесса в самой ООН, конечно, сегодня трудно сказать, сложно или легко это будет", - сказал Столтенберг журналистам перед началом министерских переговоров в штаб-квартире альянса.
По его мнению, сначала необходимо "в деталях" обсудить это предложение, прежде чем можно будет принять какое-либо решение. Генсек НАТО также подчеркнул, что сейчас важно работать над деэскалацией ситуации и поддерживать усилия по поиску устойчивого политического решения.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии