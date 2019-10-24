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РИА Новости
Война в Сирии

НАТО не получала предложений об операции в Сирии, заявил Столтенберг

15:09 24.10.2019 (обновлено: 15:29 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО не получала предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии, речь идет скорее об инициативе под эгидой ООН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Не было призыва к миссии НАТО на северо-востоке Сирии. Насколько я понимаю предложение министра обороны Германии, требуется решение ООН. Это требует процесса в самой ООН, конечно, сегодня трудно сказать, сложно или легко это будет", - сказал Столтенберг журналистам перед началом министерских переговоров в штаб-квартире альянса.
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