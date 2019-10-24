Киев пытается исказить смысл минских договоренностей, заявил МИД ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Стараясь изменить порядок выполнения минских соглашений по Донбассу, Киев пытается исказить смысл договоренностей и избежать их выполнения, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма заявил, что решение вопросов безопасности в рамках минских соглашений должно стоять на первом месте. Он отметил, что перейти к решению политических вопросов можно после прекращения огня, "вывода вооруженных формирований" и передаче Киеву контроля над украинско-российской границей.
22 октября, 20:48Сказано в эфиреПолитолог: у Европы есть хороший повод надавить на ЗеленскогоМИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, необходимо также, чтобы четко прозвучали условия для проведения "нормандского саммита".
"Представители Украины в свойственной для себя манере продолжают манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации. Заявляя, что вопросы безопасности должны быть решены раньше политических вопросов, Киев предпринимает попытку исказить смысл минских договоренностей и избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она посоветовала представителям Киева внимательно перечитать Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, чтобы "увидеть, что урегулирование на треках политики и безопасности должно осуществляться параллельно". Никонорова также напомнила, что передача контроля над границей – это финальный шаг урегулирования конфликта.
"Призываем украинских властей прекратить ретранслировать неправильную трактовку минских соглашений. Вместо этого необходимо приступить наконец к выполнению своих обязательств, при обязательном согласовании действий и инициатив с представителями республик и ровно в том порядке, который закреплен Комплексом мер", - добавила Никонорова.