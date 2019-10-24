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РИА Новости

Киев пытается исказить смысл минских договоренностей, заявил МИД ДНР

15:07 24.10.2019
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© Фото : МИД ДНР Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Стараясь изменить порядок выполнения минских соглашений по Донбассу, Киев пытается исказить смысл договоренностей и избежать их выполнения, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма заявил, что решение вопросов безопасности в рамках минских соглашений должно стоять на первом месте. Он отметил, что перейти к решению политических вопросов можно после прекращения огня, "вывода вооруженных формирований" и передаче Киеву контроля над украинско-российской границей.
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"Представители Украины в свойственной для себя манере продолжают манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации. Заявляя, что вопросы безопасности должны быть решены раньше политических вопросов, Киев предпринимает попытку исказить смысл минских договоренностей и избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она посоветовала представителям Киева внимательно перечитать Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, чтобы "увидеть, что урегулирование на треках политики и безопасности должно осуществляться параллельно". Никонорова также напомнила, что передача контроля над границей – это финальный шаг урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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