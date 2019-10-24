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РИА Новости

Авиагруппа ВКС показала ракетоносцы Ту-160 руководству Вооруженных сил ЮАР

14:55 24.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Sputnik
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Авиагруппа ВКС России продемонстрировала стратегические ракетоносцы Ту-160 руководящему составу Вооруженных Сил ЮАР, сообщили в Минобороны России.
"Авиагруппа ВКС России под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, прибывшая накануне в Южно-Африканскую Республику, продемонстрировала стратегические ракетоносцы Ту-160 руководящему составу Вооруженных Сил ЮАР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие начальник главного штаба ВС ЮАР генерал-лейтенант Вузумузи Масондо, командующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мзиманг, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Линдиле Ям, командующий ВМС ЮАР вице-адмирал Самуэль Хлонгване и начальник военно-медицинской службы ВС ЮАР генерал-лейтенант Обрей Седибе.
Сообщается, что в ходе демонстрации авиатехники генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал о истории дальней авиации ВКС России. Добавляется, что начальник главного штаба ВС ЮАР поблагодарил делегацию РФ за возможность ближе познакомиться с самолетами Ту-160. В свою очередь Сергей Кобылаш поблагодарил руководство ВС ЮАР за тёплый приём.
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР), преодолев более 11 тысяч километров и выполнив при этом дозаправку в воздухе. Подчеркивалось, что полет ракетоносцев выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Как поясняли российские военные, этот визит проводится "для развития двустороннего военного сотрудничества и отработки взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР".
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
3 декабря 2015, 12:24РИА Новости
Самый мощный в истории военной авиации самолет. Характеристики Ту-160В середине ноября в операции боевой авиации России в Сирии была задействована также российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
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Сергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииТу-160ЮАРРоссияБезопасностьВ мире
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