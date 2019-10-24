Авиагруппа ВКС показала ракетоносцы Ту-160 руководству Вооруженных сил ЮАР

Сообщается, что в ходе демонстрации авиатехники генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал о истории дальней авиации ВКС России. Добавляется, что начальник главного штаба ВС ЮАР поблагодарил делегацию РФ за возможность ближе познакомиться с самолетами Ту-160. В свою очередь Сергей Кобылаш поблагодарил руководство ВС ЮАР за тёплый приём.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР), преодолев более 11 тысяч километров и выполнив при этом дозаправку в воздухе. Подчеркивалось, что полет ракетоносцев выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Как поясняли российские военные, этот визит проводится "для развития двустороннего военного сотрудничества и отработки взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР".