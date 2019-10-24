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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

14:48 24.10.2019 (обновлено: 16:37 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го. Таким образом, по сравнению с нынешним уровнем (11 тысяч 280 рублей) МРОТ вырастет на 850 рублей, или 7,5 процента.
"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", — говорится в пояснительной записке.
Как следует из финансово-экономического обоснования, повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.
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Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей, из которых на работников федеральных госучреждений придется 5,8 миллиарда, а на сотрудников региональных и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда. При этом треть расходов возвратится в бюджет в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц.
Кроме того, говорится в документе, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.
Показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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Госдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Все разговоры о достижениях в стране, о которых так любят говорить (врать) с высоких трибун (например Топилин, заявлявший о беспрецедентном рост з/п) и прочей "патриотической" чуши просто в хлам разбиваются об реальность. МРОТ в $189 - это ПОЗОР, РОССИЯ!!!!!
24 октября, 14:56
shurenimp
277226239
Повысили МРОТ казалось бы надо радоваться а ждуны кричат что плохо... получается что не сделай всё не так
24 октября, 15:05
Один Скандинавский
6810216224
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