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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарха Кирилла пригласили на съезд лидеров мировых религий

14:28 24.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева во время встречи в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева во время встречи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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НУР-СУЛТАН, 24 окт - РИА Новости. Спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева пригласила патриарха Московского и всея Руси Кирилла принять участие в работе очередного съезда лидеров мировых и традиционных религий, который запланирован на июнь 2021 года в республике, сообщила в четверг пресс-служба палаты.
В пресс-релизе отмечается, что беседа прошла в рамках официального визита делегации сената Казахстана в Россию. В ходе встречи Назарбаева поблагодарила патриарха за теплый прием, отметив, что между Казахстаном и Московским патриархатом сложилось конструктивное взаимодействие и налажены доверительные отношения.
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"Ваше участие в IV съезде лидеров мировых и традиционных религий внесло неоценимый вклад в работу форума и значительно обогатило его содержание. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество и взаимоотношения будут способствовать укреплению мира и согласия между нашими странами. Выражаем надежду увидеть Вас снова в качестве участника и почетного гостя следующего форума, который состоится в июне 2021 года", - цитирует пресс-служба слова Назарбаевой.
В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Назарбаеву за приглашение и подчеркнул важность съезда духовных иерархов в установлении конструктивного диалога между обществами, религиями и культурами, межрелигиозной терпимости, благожелательности и взаимопонимания.

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Религия и мировоззрениеНур-СултанНовости - Религия и мировоззрениеДарига НазарбаеваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияКазахстанрелигияВ мире
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