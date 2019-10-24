Парламент Британии не будет обсуждать сделку по Brexit на следующей неделе

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство не включило вопрос о законопроекте по Brexit в график работы парламента на следующую неделю, свидетельствует из планов, представленных в четверг депутатам лидером палаты общин Джейкобом Риз-Моггом.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, если Евросоюз не перенесет сроки Brexit, о чем ранее просил британский премьер-министр Борис Джонсон. Если переноса не произойдет, то Британия до четверга должна ратифицировать документ, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки.

Представляя программу на неделю, Могг также не коснулся вопроса о возможном внесении предложения по проведению досрочных парламентских выборов, к чему призывал Джонсон, если депутаты не поддержат его инициативу по ускоренному рассмотрению документа о выходе из ЕС.

После того как депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, глава кабинета приостановил обсуждение документа. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал правительство к сотрудничеству с оппозицией для выработки приемлемого графика дебатов по сделке. Лидер палаты общин тогда не включил законопроект в планы работы палаты на среду и четверг, заявив, что парламентарии займутся внутренними вопросами.