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РИА Новости

Парламент Британии не будет обсуждать сделку по Brexit на следующей неделе

14:19 24.10.2019
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство не включило вопрос о законопроекте по Brexit в график работы парламента на следующую неделю, свидетельствует из планов, представленных в четверг депутатам лидером палаты общин Джейкобом Риз-Моггом.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, если Евросоюз не перенесет сроки Brexit, о чем ранее просил британский премьер-министр Борис Джонсон. Если переноса не произойдет, то Британия до четверга должна ратифицировать документ, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки.
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Представляя программу на неделю, Могг также не коснулся вопроса о возможном внесении предложения по проведению досрочных парламентских выборов, к чему призывал Джонсон, если депутаты не поддержат его инициативу по ускоренному рассмотрению документа о выходе из ЕС.
После того как депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, глава кабинета приостановил обсуждение документа. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал правительство к сотрудничеству с оппозицией для выработки приемлемого графика дебатов по сделке. Лидер палаты общин тогда не включил законопроект в планы работы палаты на среду и четверг, заявив, что парламентарии займутся внутренними вопросами.
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Согласно процедурным правилам, правительство может скорректировать повестку работы палаты общин в любой момент, внеся предложение о рассмотрении того или иного вопроса в экстренном порядке. В настоящее время никто не берется судить о судьбе законопроекта и самого Brexit - Лондон ожидает решения Брюсселя о переносе сроков выхода из ЕС. Джонсон просил перенести Brexit на три месяца.
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