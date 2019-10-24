Лужков объяснил успех супруги в рейтинге Forbes

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков объяснил успех своей супруги Елены Батуриной, уже несколько лет подряд лидирующей в списке самых богатых женщин России по версии журнала Forbes, тем, она потрясающий и очень эффективный бизнесмен, достойный возглавлять этот рейтинг.
Forbes снова поместил президента компании Inteco Management Елену Батурину на первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России в 2019 году, оценив ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.
"Я считаю, что она достойна, - она потрясающий бизнесмен, очень эффективный. К сожалению, таких людей сейчас в России не очень принимают, и она вынуждена была - в силу обстоятельств, давления на нее и на семью - вынуждена была со своим бизнесом уйти полностью из России", - заявил Лужков РИА Новости.
Вместе с тем, собеседник отметил, что она продолжает эффективно работать за рубежом.
"Я думаю, как гражданина Россия (ее) не потеряла, а бизнесмена - потеряла. И для страны, мне кажется, речь идет не об одной женщине, а о многих тех, которые не смогли реализовать свой интеллект, свой талант. Это для России, мне кажется, вещь очень тревожная", - добавил он.