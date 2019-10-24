Большинство украинцев отметили ухудшение ситуации с ценами, показал опрос

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 70% жителей Украины считают, что ситуация с ценами на основные товары и услуги стала хуже, почти половина украинцев также отмечает ухудшение качества медицинского обслуживания, следует из данных опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Скорее негативно оценили изменения качества медицинского обслуживания (45% - отметили ухудшение, 12% - улучшение, 30% - отсутствие изменений, остальные не смогли однозначно ответить на вопрос или отказались отвечать), безопасности на дорогах (46% отметили ухудшение, 12% - улучшение, 34% - отсутствие изменений), тарифов на коммунальные услуги (52% отметили ухудшение, 8% - улучшение, 3% - отсутствие изменений), цен на основные товары и услуги (73% отметили ухудшение, 18% - отсутствие изменений и лишь 3% - улучшение)", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга".