Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

"Замечательный молодежный форум стран БРИКС и ШОС проходил в Ставрополье в этом году, на нем присутствовало около 30 представителей ЮАР. И как итог этого общения - в следующем году мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР в сфере молодежной политики", - сказал Камаев, выступая на форуме.