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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

13:53 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и ЮАР в следующем году планируют подписать меморандум о взаимном сотрудничестве в молодежной политике, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев на Международном экономическом форуме "Россия-Африка".
"Замечательный молодежный форум стран БРИКС и ШОС проходил в Ставрополье в этом году, на нем присутствовало около 30 представителей ЮАР. И как итог этого общения - в следующем году мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР в сфере молодежной политики", - сказал Камаев, выступая на форуме.
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Он также добавил, что в следующем году России предстоит провести большую работу на международном направлении с африканскими государствами. "Вы слышали, что следующий год объявлен годом гуманитарного сотрудничества с Египтом. Мы планируем провести серьезный крупный международный форум российско-египетский", - подчеркнул Камаев.
Он также пригласил волонтеров из разных стран на ежегодный форум добровольцев, который пройдет в Сочи в начале декабря.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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