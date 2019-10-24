Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия и ЮАР в следующем году планируют подписать меморандум о взаимном сотрудничестве в молодежной политике, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев на Международном экономическом форуме "Россия-Африка".
"Замечательный молодежный форум стран БРИКС и ШОС проходил в Ставрополье в этом году, на нем присутствовало около 30 представителей ЮАР. И как итог этого общения - в следующем году мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР в сфере молодежной политики", - сказал Камаев, выступая на форуме.
Он также добавил, что в следующем году России предстоит провести большую работу на международном направлении с африканскими государствами. "Вы слышали, что следующий год объявлен годом гуманитарного сотрудничества с Египтом. Мы планируем провести серьезный крупный международный форум российско-египетский", - подчеркнул Камаев.
Он также пригласил волонтеров из разных стран на ежегодный форум добровольцев, который пройдет в Сочи в начале декабря.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.