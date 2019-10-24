СМИ: Fortum ожидает решения вопроса по сделке с Uniper в начале 2020 года

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финский концерн Fortum ожидает разрешения вопроса с властями РФ по сделке с германской компанией Uniper в первом квартале 2020 года, рассказал президент и главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк в интервью газете "Коммерсант".
Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев в середине октября заявил, что одобрение службой заявки Fortum на покупку доли в Uniper возможно с отложенным действием, нужны изменения в законодательстве.
"Я не могу комментировать действия ФАС от ее имени. Но я могу сказать, что у нас идет очень конструктивное обсуждение и, по нашей собственной оценке, мы ожидаем разрешения вопроса в первом квартале 2020 года", - сказал Лундмарк, отвечая на вопрос о согласии на схему, предусматривающую небыстрый процесс изменения законодательства. Он также отметил, что оценивает комментарии главы ФАС в СМИ как позитивные.
В октябре финский концерн Fortum заключил соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper примерно за 2,3 миллиарда евро. В результате сделки доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5% и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям заявил, что власти РФ могут одобрить сделку между Fortum и Uniper в течение полугода.
В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. В сентябре 2018 года глава ФАС Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.