Большинство украинцев считает, что их стране не хватает мира, показал опрос

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Более 70% жителей Украины считают, что стране больше всего не хватает мира, и около 40% населения хотят порядка и стабильности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Семьдесят один процент отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% - считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - достаток, по 30% - развитие и справедливость, 8% - влиятельность в мире. Запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего - в отношении мира и порядка", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга". Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов из перечисленных.

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.