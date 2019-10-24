Ученые установили, как развиваются сердечные заболевания

"То есть рецепторов много, но они неэффективны. Почему так происходит, еще предстоит выяснить", — приводятся в пресс-релизе ИТЭБ РАН слова руководителя работы Юрия Кокоза. — "По-видимому, у SHR крыс (это модель животных, у которых с раннего возраста кровяное давление намного выше, чем у их диких собратьев — Прим. ред.) запускается какой-то компенсаторный механизм, который увеличивает количество белка этих рецепторов, однако, как показывают результаты исследования, этот механизм все равно не функционален. То есть у SHR дело не столько в абсолютном количестве этих рецепторов, сколько в дефиците передачи сигналов. Условно говоря, сообщение в почту приходит, но попадает в папку "Спам", и информация адресатом все равно не воспринимается".