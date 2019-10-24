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РИА Новости

Матвиенко предложила провести ревизию законодательства о госзакупках

12:53 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым пересмотреть законодательство о госзакупках, которое стало громоздким; все значимые вопросы должны быть прописаны в законе, и только технические моменты могут регулироваться нормативными актами.
"Только в прошлом году суммарный объем контрактов составил около семи триллионов рублей. А с учетом корпоративных закупок сумма превышает 30 триллионов рублей, то есть почти треть ВВП страны. И хотя за последние годы проделана немалая работа по совершенствованию контрактной системы, надо откровенно признать, что действующую сегодня систему закупок трудно назвать эффективной", - отметила Матвиенко на слушаниях в четверг по совершенствованию законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
По словам сенатора, "уровень конкуренции низкий, количеству выявляемых нарушений нет числа". "Складывается впечатление, что задача повышения эффективности контрактной системы ушла на второй план на фоне яростной борьбы с коррупцией, в основе которой лежит, по сути, "презумпция виновности" как заказчиков, так и исполнителей", - добавила она.
Она отметила, что борьба с коррупцией, безусловно, исключительно важная государственная задача. Но нельзя допускать, чтобы такие благие намерения приводили к пробуксовке всей системы закупок, сказала Матвиенко.
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По ее словам, несовершенство существующих механизмов особенно ярко проявилось в ходе реализации национальных проектов. "Сложные и длительные закупочные процедуры стали одной из ключевых причин медленных темпов освоения средств", - пояснила законодатель.
Негативную роль, по ее словам, играет также перегруженность и нестабильность контрактного законодательства. С момента принятия федерального закона о госзакупках в его текст 60 раз вносились изменения. Дополнительно действует более 130 подзаконных актов. Матвиенко подчеркнула, что, как говорят специалисты, нормативное поле контрактной системы уже напоминает "минное поле".
"Считаю, что настало время провести серьезную ревизию нормативных актов в этой сфере. Все значимые вопросы должны быть прописаны в законе, и лишь технические моменты могут регулироваться нормативными актами", - сказала спикер СФ.
По ее словам, действующая линейка механизмов определения поставщиков перегружена, часть из них уже утратила свою привлекательность. В связи с этим она предложила рассмотреть вопрос по сокращению количества способов закупок в рамках федерального закона.
"Необходимо также рассмотреть вопрос об упрощении и сокращении сроков закупочных процедур в сфере строительства и капитального ремонта. Им отведена важная роль в реализации национальных проектов. Кроме того, считаю, что повышению уровня конкуренции в закупках может способствовать введение рейтинга добросовестных поставщиков", - заключила спикер Совфеда.
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