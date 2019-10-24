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РИА Новости

Минпросвещения заявило о дефиците кадров для инклюзивного образования

12:25 24.10.2019 (обновлено: 12:30 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ видит дефицит кадров в сфере инклюзивного и специального образования, заявила заместитель министра Татьяна Синюгина.
"Сегодня мы видим дефицит в специалистах, профессионалах, тех, кто работает с детьми, и этот дефицит связан не только с отсутствием этих специалистов... Проблема в том, что специалисты есть, но есть постоянная потребность в повышении квалификации", - сказала Синюгина на пленарном заседании международной конференции "Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность".
Она уточнила, что также нужно совместно с регионами организовать повышение квалификации.
"Для нас безусловным является вызовом покрытие дефицита в специальных кадрах, и сегодня в системе только специального образования нам необходимо 21 тысячу специалистов подготовить, чтобы покрыть всю потребность, чтобы наши педагоги работали лишь на одну ставку", - отметила она.
По данным в представленной на конференции презентации, вузы могут подготовить только около 14 тысяч необходимых кадров и остается дефицит в почти в семь тысяч специалистов.
Как добавила замминистра, ведомство активно прорабатывает вопрос установления коэффициентов оплаты труда педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, министерство работает с регионами по поводу обязательности введения такого коэффициента во всех субъектах.
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"Для нас очень важно, чтобы инклюзия была действительной, чтобы она была не формальной, не фиктивной, а практической ... когда мы видим то количество детей, которое по отчетам приходит и якобы обучается в системе общего образования, а если проанализировать эти количественные показатели и обратить внимание на качество того инклюзивного образования, которое наши дети получают, то мы увидим с вами, что большинство этих детей обучаются на дому", - заявила Синюгина, отметив, что лишь небольшой процент детей на самом деле приходит в школы, или посещает отдельные предметы и массовые мероприятия.
По ее мнению, регионам необходимо проводить работу и создавать возможности для инклюзивного образования самостоятельно, поскольку "только приказами с уровня федерального министерства полностью ситуацию изменить или всех собрать под одно невозможно, у всех очень разные условия, возможности, системы".
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