Минпросвещения заявило о дефиците кадров для инклюзивного образования

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ видит дефицит кадров в сфере инклюзивного и специального образования, заявила заместитель министра Татьяна Синюгина.

"Сегодня мы видим дефицит в специалистах, профессионалах, тех, кто работает с детьми, и этот дефицит связан не только с отсутствием этих специалистов... Проблема в том, что специалисты есть, но есть постоянная потребность в повышении квалификации", - сказала Синюгина на пленарном заседании международной конференции "Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность".

Она уточнила, что также нужно совместно с регионами организовать повышение квалификации.

"Для нас безусловным является вызовом покрытие дефицита в специальных кадрах, и сегодня в системе только специального образования нам необходимо 21 тысячу специалистов подготовить, чтобы покрыть всю потребность, чтобы наши педагоги работали лишь на одну ставку", - отметила она.

По данным в представленной на конференции презентации, вузы могут подготовить только около 14 тысяч необходимых кадров и остается дефицит в почти в семь тысяч специалистов.

Как добавила замминистра, ведомство активно прорабатывает вопрос установления коэффициентов оплаты труда педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, министерство работает с регионами по поводу обязательности введения такого коэффициента во всех субъектах.

"Для нас очень важно, чтобы инклюзия была действительной, чтобы она была не формальной, не фиктивной, а практической ... когда мы видим то количество детей, которое по отчетам приходит и якобы обучается в системе общего образования, а если проанализировать эти количественные показатели и обратить внимание на качество того инклюзивного образования, которое наши дети получают, то мы увидим с вами, что большинство этих детей обучаются на дому", - заявила Синюгина, отметив, что лишь небольшой процент детей на самом деле приходит в школы, или посещает отдельные предметы и массовые мероприятия.